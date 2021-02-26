Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşakları arasındaki Orhangazi Tüneli İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları arasında köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.