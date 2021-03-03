Kara yollarında durum

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar sebebiyle sürücüler köprü yan kollarına yönlendiriliyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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