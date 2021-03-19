Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli yolunun Ankara istikameti 46-47. kilometrelerindeki üst geçit genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Bu mevkide ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt (Pirahmet-Bayburt) yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.