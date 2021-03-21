Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.
İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerindeki drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılırken, ulaşıma İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan izin veriliyor.
Akhisar-Manisa yolunun 49. kilometresinde (Zeytinliova mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerindeki altgeçit ve kavşak düzenlenme çalışması nedeniyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan (Dumlupınar Üniversitesi önü) devam ediyor.
Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.