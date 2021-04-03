Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden yol trafiğe kapanmış olup ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas-Bodrum yolunun 7-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Çan-Biga yolunun 35. kilometresinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adana-Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Torbalı-Selçuk yolunun 22-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla Keşap-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.