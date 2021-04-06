Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 16. kilometresinde (Belen Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 14.00-14.10 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 64-66. kilometrelerinde alt geçit ve kavşak düzenlenme çalışması sebebiyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması dolayısıyla ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 33-38. kilometrelerindeki tünel güzergahlarında yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.