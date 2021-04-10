Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde 10.00-13.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle tünelin Manisa-İzmir yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-41. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.