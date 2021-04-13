Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-39. kilometrelerinde her iki istikamette yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Milas-Yatağan yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam gediyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren kesimi mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-15. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Isparta yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli yolunun 6-10. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun yolunun 9. kilometresindeki (Bulancak şehir geçişi) yaya üst geçidi engelli asansörü montaj çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor.