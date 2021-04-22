Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya-Görükle kavşakları İzmir istikameti bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları sebebiyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Otoyolun Ankara ve Konya istikametinde ulaşım, Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli yolunun 6-10. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli yolunun 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.