Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 16. kilometresinde (Belen Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı yapım çalışması sebebiyle 13.00-13.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.