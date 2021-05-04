Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 232-242. kilometrelerinde TMA (taş mastik asfalt) tabakası serimi çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 6 etapta tamamlanacak. Birinci etap kapsamında 10 Mayıs'a kadar sürecek kuzey taşıma yolundaki çalışmalar nedeniyle trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Subaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmir-Ankara yolunun 7. kilometresinde (Nilüfer Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle viyadüğün bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Emet-Tavşanlı yolunun 5. kilometresinde sağ şerit İlçe Sağlık Kurulu kararı kapsamında Tavşanlı Belediyesi tarafından kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma eski yoldan izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Çekerek-Aydıncık yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerinde Badal Tüneli'nin giriş ve çıkış kavşaklarına ait imalatlar dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.