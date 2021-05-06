Kara yollarında durum

ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarında bakım ve onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke, Batı Hereke, Batı İzmit ve Doğu İzmit kavşaklarında araç giriş ve çıkışları Kocaeli Valiliğinin kararıyla 17 Mayıs saat 05.00'e kadar kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Ankara yolunun 7. kilometresinde (Nilüfer Kavşağı) genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle viyadüğün bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 22. kilometresinde K2 kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Emet-Tavşanlı yolunun sağ şeridi 5. kilometrede İlçe Sağlık Kurulu kararı kapsamında Tavşanlı Belediyesi tarafından kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma eski yoldan izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması nedeniyle Keşap-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.