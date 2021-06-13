Kara yollarında durum

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 49-52. kilometrelerinde (Kemerburgaz-Habipler kavşakları kesimi) TEİAŞ tarafından havai hat geçiş çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bugün yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 16-18. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27. ve 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerinde Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

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