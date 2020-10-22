Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbul´da oynayacak

UEFA Avrupa Ligi´nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ´ın iç saha maçlarını Türkiye´de oynama isteğine UEFA´dan olumlu cevap geldi. Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu´nda İspanyol ekibi Villarreal´i konuk edecek.

İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye´de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.

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UEFA, Dağlık Karabağ’da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan’da oynanacak kulüp ve milli olmak üzere tüm uluslararası müsabakaları ikinci bir karara kadar askıya almıştı.

ALİYEV’DEN KARABAĞ İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Aliyev, Dağlık Karabağ’ın İran sınırının tamamen Azerbaycan kontrolüne geçtiğini duyurdu. Aliyev, Azerbaycan ordusunun 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermensitan işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan 27 Eylül’den bu yana 140 yerleşim birimini Ermenistan işgalinden kurtarmış oldu. Ayrıca Aliyev, “Dağlık Karabağ’a barış gücü yerleştirilmesine karşı değiliz” açıklamasında bulundu.