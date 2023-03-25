Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile hazırlık maçı oynayacak. Kardeş ülkemizde oynanacak mücadelenin tüm gelirleri ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerden zarar görenlere bağışlanacak. Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade de Galatasaray’la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı. Azerbaycan’da büyük popülaritesi ve bir çok taraftarı olan Galatasaray’ı izlemek kadar, Azeri futbolseverler Icardi, Zaniolo gibi yıldızları görecek olmanın da heyecanını yaşıyor. Azeri basınında Galatasaray’ın ülkeye gidişi ‘Efsane Bakü’ye geliyor’ başlıklarıyla haberlere konu oldu.

Karabağ-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Karabağ-Galatasaray hazırlık maçı saat 19.00’da başlayacak ve Haber Global’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Galatasaray’ın Karabağ maçı kadrosu:

Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi.

Zemin hazır hale getirildi

Bakü Olimpiyat Stadı zemini yapılan çalışmalarla karşılaşmaya hazır hale getirildi. Karabağ Kulübü sahanın son halini gösteren fotoğrafları, ‘Bakü Olimpiyat Stadı kardeşlik maçına hazır’ ifadelerine yer verdiği mesajıyla yayınladı.

‘Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye’ye, deprem bölgesine gönderilecek’

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, açıklamada, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan’ın Türkiye’nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan’ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, “Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye’ye, deprem bölgesine gönderilecek.” diye konuştu.

‘Bu sahada kardeşlik kazanacak’

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray’ın Azerbaycan’da çok sevildiğini vurgulayarak, “Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize ‘Evet’ diyen Galatasaray’a da teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.