Karabağ’dan Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçı için özel transfer

Karabağ ile Galatasaray arasında Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak dostluk maçı öncesinde Azeri ekibinde kadro kurma çabası öne çıktı. Siyah-beyazlı takımın bir çok oyuncusu milli arada, ülkelerinin milli takımlarına katıldı.

Yerli oyuncuları Azerbaycan, yabancı oyuncuları da ülkelerinin milli takımlarına giden futbolcuların yanı sıra iki futbolcusunda da sakatlık sorunu bulunan ve ondan fazla oyuncusundan mahrum olan Karabağ takımı çözümü başka takımlardan ouyuncu getirmekte buldu.

Kadrosuna takviye gerçekleştiren Karabağ, Azeri Ligi’nde Zire kulübünün futbolcusu olan Wilde-Donald Guerrier’i bir maçlığına takıma getirtti. 33 yaşındaki Haitili futbolcu, Bakü Olimpiyat Stadı’nda Karabağ’ın gerçekleştirdiği antrenmana çıktı, Galatasaray maçı hazırlıklarında yer aldı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ‘Galatasaray maçı öncesinde son hazırlıklarımızı yaptık’ diye yazdı.

ÜÇ FUTBOLCU DAHA VAR

Zire Kulübü’nden Anar Nezirov ile Shamakhi kulübünden Nihat Quliyev ve Rauf Hüseynli’nin de, Galatasaray maçı için Karabağ kadrosuna alınan diğer futbolcular oldukları bildirildi.