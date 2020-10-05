Karabük Üniversitesi kampüsündeki garajda çıkan yangında iki araç hasar gördü

KARABÜK (AA) – Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsünde garajda çıkan yangın, iki araçta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, KBÜ Demir Çelik Kampüsünde bulunan garajda, henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, bir yol süpürme aracı ile bir kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Bir süre önce kampüste sergilenmek için getirilen ve garajda bekletilen değişik modellerdeki araçların zarar görmediği öğrenildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da bölgeye gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.