Karabük'te Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi

KARABÜK (AA) – Karabük Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 15 yaş altı vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı belirtildi.

İl genelinde yapılan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi, halası olan kişilerin ve bunların eşlerinin katılımına izin verilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşların, 20 Ağustos tarihinden itibaren iş yeri sahipleri hariç 08.00 ile 10.00 ve 17.00 ile 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve ilimizde kurulan semt pazarlarına saat 16.00'dan sonra girmelerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, hastalığın bulaştırıcılığını önlemek amacıyla 15 yaş ve altı bireylerin de gelin ile damadın birinci derecedeki yakınları hariç il genelinde yapılan tüm düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü merasimlerine katılımlarının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kapalı ve açık düğün salonu ile bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saat olacak şekilde, saat 23.00 itibarıyla bitirilmesi kararının alındığı aktarıldı.