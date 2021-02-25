Karabük'te köylerde kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

KARABÜK (AA) – Karabük'te jandarma ekipleri, köylerde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bürnük ve Eflani ilçesine bağlı Aday köyü kırsal alanlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla 8 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada gözaltına aldı.
Olay yerinde arama yapan ekipler 2 gaz maskesi, 5 metre elektrik kablosu, 2 ışıldak, 2 inşaat bareti, merdiven ile çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirdi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.