Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

PODGORICA (AA) – Balkan ülkesi Karadağ'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artması üzerine mevcut salgın tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü İgor Galic, başkent Podgorica'da düzenlediği basın toplantısında, yeni kısıtlamaların en az 15 gün yürürlükte olacağını belirtti.

Ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacağı açıklanırken, hafta sonları şehirlerarası ulaşımın da yasaklandığı bildirildi.

Market, restoran, kafe ve barların çalışma saatleri de 07.00-18.00 olarak değiştirildi.

72 saatlik negatif PCR test zorunluluğunun İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan sonra İsrail, Hindistan, Bahreyn, Lübnan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, ABD, Letonya, Estonya, Litvanya, Malta, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Belçika, Danimarka ve Çekya'dan gelecekler için de geçerli olacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, 15 gün yürürlükte kalacak yeni tedbirlerin ihtiyaç durumunda daha da sıkılaştırılabileceğini belirterek, ülkedeki hastanelerin doluluk oranının yüzde 67,9'e ulaştığını ve tedbirlerin sıkılaştırılmasının temel nedenlerinden birinin de bu yoğunluğu azaltmak olduğunu ifade etti.

620 bin nüfuslu Karadağ'da halen 8 bin civarında aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Salgının başından beri 66 bin 857 vakanın tespit edildiği Karadağ, Avrupa'da nüfusa oranla vaka sayısında üçüncü sırada yer alıyor.