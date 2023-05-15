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14 Mayıs 2023
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Karadeniz Bölgesi’nde hangi parti ne yaptı?

Alaturka Online
Alaturka Online
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14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 ilde AKP birinci parti olarak çıktı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranı Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılı seçimlerine göre şöyle değişti:

AKP: 2018 seçimlerinde yüzde 52 oy almış ve 43 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 43.01 oldu. Milletvekili sayısı ise 38’e geriledi.

CHP: 2018 seçimlerinde yüzde 19.59 oy almış ve 19 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 22.91 oldu. Milletvekili sayısı ise 17’den 19’a yükseldi.

MHP: 2018 seçimlerinde yüzde 14.81 oy almış ve 4 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 22.91 oldu. Milletvekili sayısı ise 4’ten 7’e yükseldi.

İYİ Parti: 2018 seçimlerinde yüzde 9,64 oy almış ve 2 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy oranı yüzde 8,91 oldu. Milletvekili sayısı ise 2’de kaldı.

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