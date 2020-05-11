Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

SAMSUN (AA) – Samsun'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Yılport Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Nuri Asan Tesisleri’nde futbolculara ve tüm personele koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Teknik heyet ile bazı futbolcuların testlerinin ise yarın yapılacağı kaydedildi.

– Kastamonu

Kastamonu genelinde koronavirüs mücadelesi devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile işlek caddelerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Araç Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, berber ve güzellik salonlarının ardından kamu kurumlarında dezenfeksiyonun devam ettiği bildirildi.

Cide Kaymakamlığı tarafından köylerde dezenfektan ve maske dağıtımının sürdüğü öğrenildi.

– Amasya

Amasya Belediyesi ekipleri de toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Amasya kent merkezinde her hafta kurulan Bahçeleriçi semt pazarında koronavirüs önlemleri alındı.



Pazarın giriş çıkışları bariyerlerle kapatıldı, 65 yaş üstü ve çocukların girişine izin verilmedi, alışverişe gelenler maske taktırılarak pazar yerine alındı.

– Sinop

Sinop'ta koronovirüs salgını ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Durağan ve Boyabat ilçelerine yönelik uygulanan seyahat yasağı ile ilgili jandarma ve emniyet ekiplerince her iki ilçe giriş ve çıkışında denetimler yapılıyor.

Ekipler izinsiz yaya ve araçların geçişine izin vermiyor.

Kent genelinde belediye ekipleri günlük olarak ilaçlama çalışmaları yaparken, pazar yerlerinde ise zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

– Çorum

Çorum Belediyesi, bugün açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını toplum sağlığı açısından ücretsiz ilaçlayıp, dezenfekte etmeye başladı.

Belediye ekipleri, iş yerlerinde daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının olması için hummalı bir şekilde çalışıyor. Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyor.

Kentte evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Kent merkezinde polis ekiplerin maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda denetimleri de sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son bir hafta içerisinde 31 ekip ve 107 personelin katılımıyla 16 pazar yeri ve 144 marketin kontrol edildiği belirtilerek, “Marketlerde yapılan denetimlerde herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde, 2 esnafına zabıta tarafından tutanak tutulmuş, bir vatandaşa sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 lire, bir esnafına maske takmamaktan 392 lira, 3 esnafa zabıta tarafından pazar kurallarına aykırılıktan 531 lira cezai işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.