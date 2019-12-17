Karadeniz derbisi nefes kesti! 10 kişi kalan Samsunspor Çaykur Rizespor’u elinden kaçırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor, sahasında Süper Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor’u konuk etti. İlk maçı 3-2 kazanan Çaykur Rizespor, maçın son bölümünde zor anlar yaşadığı maçtan 1-1 berabere ayrılmayı başardı ve tur atladı. Son dakikaları nefes kesen maçta 10 kişi kalan Samsunspor, bulduğu inanılmaz pozisyonlarda topu ağlara göndermeyi başaramayınca kupadan elendi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça tempolu geçti. Maçın 53. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan İslam İlkin, Samsunspor’u 10 kişi bıraktı. Rakibinin 10 kişi kalmasında iki dakika sonra öne geçen Çaykur Rizespor, 55. dakikada Scepovic ile skoru 1-0 yaptı. Öne geçtikten sonra savunmaya çekilen ve hızlı hücumlarla ikinci golü aramaya başlayan rakibi karşısında Samsunspor, baskısının arttırdı.

Maçtan son 10 dakikaya girilirken Samsunspor, inanılmaz fırsatlar yakalamaya başladı. İyice kapanan Çaykur Rizespor karşısında 87. dakikada Ahmethan Köse ile beraberliği yakalayan Samsunspor, umutlandı. Bir gol daha bulması halinde tur atlayacak olan Samsunspor, son bölümde tüm hatlarıyla saldırmasına rağmen, yakaladığı net pozisyonlarda kaleciyi geçmeyi başaramadı.

Berabere biten karşılaşma sonrası Çaykur Rizespor, tur atlayan takım oldu.,

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Yılport Samsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 62 Guido Koçer), Onur Eriş (Dk. 62 Atabey Çiçek), Ahmethan Köse, Nuri Terliksiz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Gökhan Alsan), Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Attamah, Atakan Akkaynak, Scepovic, Emir Han Topçu, Barış Alıcı (Dk. 77 Eren Karadağ), Chatziisaias, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Talbi), Orhan Ovacıklı, Muhammet Çelik (Dk. 69 Samudio)

Goller: Dk. 55 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Ahmethan Köse (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Muhammet Çelik, Dk. 41 Chatziisaias, Dk. 90+5 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Ahmethan Köse, Dk. 70 Caner Arıcı, Dk. 90+2 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+3 Furkan Köse, Dk. 90+7 Nuri Terliksiz (Yılport Samsunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13′ Onur Eriş’in soldan ortasında Enes’in kafası yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

33′ İlyas’ın kullandığı köşe vuruşunda Onur’un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.

42′ Scepovic’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Furkan açılarak gol pozisyonunu son anda engelledi.

47′ Defanstan seken topu önünde bulan Oğuz’un sert şutu kaleci Tarık zorlukla çeldi.

GOL! 55′ Emirhan’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi saklanan Marko Scepovic, maçtaki eşitliği bozdu. 0-1

64′ Ramazan Çevik’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nuri Terliksiz’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

68′ Caner’in ortasına iyi yükselen Atabey’in kafa şutunu kaleci Tarık son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

83′ Gökhan Alsan’ın hatalı geri pasında, Samudio’nun ara pasına iyi hareketlenen Atakan’ının şutu, az farkla üstten auta çıktı.

GOL! 87′ Atabey’in şutunda seken topu iyi takip eden Ahmethan’ın şutu filelerle buluştu. 1-1

90′ Gökhan Alsan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlemeyi başardı.

90+1′ Yılport Samsunspor’da Gökhan Alsan’ın şutu az farkla auta çıktı.

90+2′ Samsunspor’un kullandığı kornerde yapılan kafa vuruşunu kaleci güçlükle önlemeyi başardı.

90+4′ Gelişen Samsunspor atağında ceza sahası içinden yapılan vuruş kaleciden döndü.