Karadeniz kahverengiye bürüdü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında kahverengiye bürünen Karadeniz, havadan görüntülendi.

Kastamonu’nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçesinde 27 Haziran’da şiddetli yağış sebebiyle Ezine, Söke, Akçay ve Zarbana Çayı’nın taşması neticesinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı binalarda yıkıldı.

Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel sebebiyle ormanlardaki ağaçlar sahil ve Karadeniz’e sürüklendi.

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi. İHA

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