Karadeniz'de Türk bayrağı açılarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılı kutlandı

SİNOP (AA) – Sinop'ta dalgıçlık eğitimi alan üniversite öğrencileri, deniz yüzeyi ve su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılını kutladı.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı öğrencileri, Karakum mevkisinde dalış gerçekleştirdi.

Tüplü dalış yapan öğrenciler, denizin alında ve yüzeyinde Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Türk bayrağı açtı.

Sualtı Teknolojileri Programı öğretim elemanları da kıyadan öğrencilerini alkışlayarak destekledi.

Etkinliğin ardından Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, gazetecilere, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılını coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Rektör Dalgın, "Öğrenci arkadaşlarımıza bu anlamlı etkinliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.