Karadeniz'in “çok yüksek risk” kategorisindeki 7 ilinde sessizlik hakim

TRABZON (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt, sakin bir gün geçiriyor.

Salgınla mücadele amacıyla 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak, en sakin günlerinden birini daha yaşıyor.

Sokaklarda güvenlik güçlerinin ve altyapı çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin dışında kimsenin bulunmadığı gözlendi.

– Rize

Rize'de yoğun kullanılan Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Belediye ekipleri de belli noktalarda yol onarım çalışmalarını sürdürüyor.

– Ordu

Ordu'da kısıtlama nedeniyle en işlek noktalar Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sahil kesiminde sessizlik hakim.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı, bazı kişilerin evlerine yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptığı gözlendi.

– Giresun

Giresun'da cadde ve sokaklarda sakinlik hüküm sürüyor.

Kent sakinleri kısıtlama kararına uyarken polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.

– Bayburt

Bayburt'ta kısıtlamalar kapsamında kentin işlek bölgeleri Ozulu, Cumhuriyet ve Semerciler caddeleri boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu görüldü.

Denetimlerini sürdüren emniyet güçleri, dışarıdaki sürücülerin ve kişilerin izinlerinin olup olmadığını kontrol etti.

– Artvin

Artvin'de Cumhuriyet, İnönü ve Hürriyet caddeleri ile parklar sessizliğe büründü.

Artvin-Rize ve Artvin-Ardahan kara yollarında trafikteki araç sayısında da diğer günlere kıyasla oldukça azalma gözlendi.

Polis ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında trafikteki sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını denetliyor.

– Gümüşhane

Çok yüksek riskli iller arasındaki Gümüşhane'de de sokaklara sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı başta olmak üzere çeşitli noktalarda izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yaptı.