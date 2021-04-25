Karadeniz'in “çok yüksek risk” kategorisindeki 7 ilinde sessizlik hüküm sürüyor

TRABZON (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta sakin günlerden biri daha yaşanıyor.

Salgınla mücadele amacıyla 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve Kunduracılar caddeleri en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Gazipaşa, Uzun Sokak ve Kahramanmaraş caddelerinde başlattıkları altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

– Ordu

Ordu'da kısıtlamayla birlikte ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesimi sessizliğe büründü.

Kentte bazı vatandaşların, evlerine yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları gözlendi.

Kolluk kuvvetlerinin denetimlerinin sürdüğü Ordu'da, sokak hayvanları ise belediye ekiplerince beslendi.

Öte yandan Türk Kızılay Ordu Şubesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve pide dağıtımını sürdürüyor.

– Giresun

Giresun'da kısıtlama nedeniyle en işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

En sakin günlerinden birini yaşayan Giresun'da güvenlik güçleri, kontrollerini sürdürüyor.

– Rize

Rize'de yoğun kullanılan Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Belediye ekipleri ise araç trafiğinin yoğun olmaması nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hafriyat çalışmalarını sürdürüyor.

– Artvin

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Artvin'de cadde, sokak, meydan ve parklarda sessiz bir gün yaşanıyor.

Şehrin işlek yerlerinden olan İnönü, Cumhuriyet, Şehit Dursun Acar ve Fevzi Çakmak caddeleri başta olmak üzere kent genelinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Hafta sonları vatandaşların zaman geçirdiği Çoruhpark, Atapark ve Kafkasör mesire alanı gibi sosyal yaşam alanları da kısıtlamalar nedeniyle boş kaldı.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri de bazı yerlerde oluşturdukları kontrol noktalarında trafikteki araçların sokağa çıkma izninin olup olmadığını denetliyor.

– Gümüşhane

Gümüşhane'de de kentin yoğun noktalarından Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Genelge doğrultusunda açık olması gereken işletmelerin açık olduğu görülürken kentte kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

– Bayburt

Bayburt'ta tarihi Saat Kulesi Meydanı, Cumhuriyet, Ozulu caddeleri ve Kadıoğlu Parkı da kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Emniyet ekipleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde denetim yaptı.

Genelge kapsamında açık olması gereken iş yerleri ise hizmet vermeye devam ediyor.