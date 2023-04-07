55.5 F
Los Angeles
7 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporKaragümrük, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Karagümrük, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde gerçekleşen idman; ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı. Yapılan çift kale maçın ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman Fenerbahçe maçının taktiğinin çalışılmasıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Alaturka Spor
Önceki haber
2023 seçimleri son anket sonuçları: Hangi parti ne kadar oy alıyor?
Sonraki haber
CHP’li Ünsal: 14 bin 779 kişiye istisnai vatandaşlık verildi
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,422BeğenenlerBeğen
16,200TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States