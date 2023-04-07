Karagümrük, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde gerçekleşen idman; ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladı. Yapılan çift kale maçın ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman Fenerbahçe maçının taktiğinin çalışılmasıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenman ile sürdürecek.