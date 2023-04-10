Karagümrük-Fenerbahçe maçında Altay Bayındır’dan büyük hata! Büyük tepki çekti…

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük’e konuk oluyor. Lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada Sarı-Kırmızılılar’la olan puan farkını indirmek isteyen Kanarya zorlu maçta mutlaka kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki kapışmaya hızlı başlayan Sarı-Lacivertliler henüz 4’te Willian Arao’yla öne geçti. Ancak mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyon öncesinde Samet Akaydın’ın rakibine yaptığı faulü tespit etti ve golü iptal etti.

Colley vurdu, Altay sektirdi

24’te ise Karagümrük’ün golü geldi. Bu sezonun eleştirilen isimlerinden Altay Bayındır yine büyük bir hataya imza attı. Ebrima Colley yaya doğru hareketlenerek ceza alanı dışından yerden sol ayağıyla vurdu, milli kalecinin sektirdiği topu Magomed Ozdoev ağlarla buluşturdu. Bu golle Kırmızı-Siyahlılar zorlu maçta 1-0 öne geçti. Kaptan Altay Bayındır da taraftarın tepkisini çekti.

Islıklı protesto

Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan Altay, bu sezon taraftarların tepkisini topladı. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Rennes karşılaşmasının ilk yarısında 3 gol yiyen milli file bekçisi, top ayağına her geldiği anda ıslıklarla protesto edilmişti. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde Sarı-Lacivertliler skoru 3-3’e getirerek sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Jesus: Böyle bir ortamda bulunmak istemem

Bu sezon daha önce birkaç kez yediği hatalı gollerle Sarı-Lacivertli taraftarları çılgına çeviren 24 yaşındaki kaleciye o dönem teknik direktör Jorge Jesus sahip çıkmıştı. Mücadelenin ardından Altay’ın yanına giderek onu teselli eden Portekizli çalıştırıcı, tribünlere de Altay’ı işaret ederek alkış istemişti. Sonrasında ise tecrübeli hoca, “Altay’a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor” ifadeleriyle taraftara gözdağı vermişti. Daha sonra Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile oynadığı ve 5-2 kazandığı maçın sonunda Portekizli çalıştırıcı, 24 yaşındaki kaleciyi alarak tribüne götürmüş ve yine alkış istemişti.

Altay: Bunlar çok doğal

Altay Bayındır da kendisine gelen tepkilerle ilgili olarak “Futbolda ne kadar çalışırsanız çalışın hata olabilir. Bunlar çok doğal. Bazen ufak tefek şeyler çok büyütülüyor. Bizim tek bir işimiz var; Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmek. Benim tepkilere yer yer üzüldüğüm oldu. Ancak tepkiler hep olur. Taraftarımız çok büyük heyecan ve istekle maçlara geliyorlar. Başarıyı hem özlediler ve hem de çok istiyorlar. Bunların bilincinde olunca tepkileri anlayabiliyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

‘3’e 5’e bakılmadan satılmalı’

Fenerbahçe, yıldız eldivenle geçtiğimiz haftalarda 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. 2027’ye kadar Sarı-Lacivertliler’le sözleşmesi bulunan Altay için Karagümrük karşılaşmasında yaptığı hata sonrasında sosyal medyada, ‘Fenerbahçe’nin şampiyon olması için Altay’dan kurtulması şart’, ‘Altay yerini mi beğendin de kalkmıyorsun?’, ‘3’e 5’e bakmadan satılmalı, çok amatör’ yorumları yapıldı.

İşte o anlar: