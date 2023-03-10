Karagümrük’te Diagne’nin şutuna olay tepki! Yerinden düştü

DIAGNE 100. MAÇINA ÇIKTI

Ligimizde Kasımpaşa ve Galatasaray formaları da giyen Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki 100. maçına bugün Giresunspor karşısında çıktı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyeri boyunca 67 gol, 12 asistlik performansa imza attı. Galatasaray forması ile bir şampiyonluk yaşayan Diagne ayrıca bir Türkiye Kupası, bir Süper Kupa ve bir kez de Süper Lig’de gol kralı oldu.