Karagümrük’te Diagne’nin şutuna olay tepki! Yerinden düştü

Süper Lig’de 25. haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük’ü sahasında konuk etti. Karadeniz ekibi açısından oldukça kritik olan maçta kazanan çıkmadı. Hakan Keleş’in öğrencileri mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadelede golleri atan isimler Giresunspor adına Bajic ile Sainz, Karagümrük adına da Levent Mercan ve Borini oldu.
Karagümrük geriden gelerek rakibini yakalayarak yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmış oldu. Giresunspor ise 3 puan hasretini 9 maça çıkarmış oldu. Süper Lig’de oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Karagümrük, Pirlo yönetiminde kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
DIAGNE 100. MAÇINA ÇIKTI
Ligimizde Kasımpaşa ve Galatasaray formaları da giyen Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki 100. maçına bugün Giresunspor karşısında çıktı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyeri boyunca 67 gol, 12 asistlik performansa imza attı. Galatasaray forması ile bir şampiyonluk yaşayan Diagne ayrıca bir Türkiye Kupası, bir Süper Kupa ve bir kez de Süper Lig’de gol kralı oldu.
GALİBİYET ŞANSI KAÇTI
Maçın 87. dakikasında Karagümrük’te Ricci, ön alanda kaptığı topla ceza sahasına girmek isterken Perez’İn müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kaldı. Karagümrük kaleyi tam cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.
DIAGNE TOPU KİMSEYE BIRAKMADI
Ardından topun başında Diagne, Adem Ljajic ve ilk yarıda serbest vuruştan gol atan Levent Mercan geçti. 100. maçında gol atmak için can atan Diagne vuruşu yapan isim oldu. Tecrübeli futbolcunun sağ ayağının içiyle vurduğu top, üstten farklı şekilde auta gitti.
SALİH DURSUN’UN O ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Bu şutun ardından maçı yedek kulübesinden takip eden Diagne’nin takım arkadaşı Salih Dursun mücadelenin de heyecanıyla serbest vuruşun ardından oturduğu yerden düştü. Salih Dursun’un bu tepkisi sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.
Salih Dursun’un görüntüleri kameralara bu şekilde yansıdı. Ardından tecrübeli futbolcunun görüntüleri sosyal medyada futbolseverler arasında en fazla konuşulan konulardan biri oldu.