Karagümrük’te Pirlo’nun geleceği belli oldu! Ayrılıyor mu?

Türkiye’ye birçok yıldız geldi, geçti… Bazı isimler Nicolas Anelka ve Ricardo Quaresma gibi 26’sında, bazısı Wesley Sneijder gibi 28’inde yani genç yaşlarında geldi, bazıları da Guti gibi 33’ünde Roberto Carlos gibi 34’ünde, bazıları da Didier Drogba gibi 35’inde geldi.

Diğer yıldızlar gibi yolu ülkemize düştü

Roberto Carlos gibi dünya starı Sivasspor’da teknik direktörlüğe başladı, heyecan yarattı. Dünya futbolunun en iyi sol beklerinden olan Brezilyalı sonrasında Akhisar’ı da çalıştırdı. Ardından yıllar sonra tüm dünyanın hayranlıkla izlediği Andrea Pirlo’nun yolu ülkemize düştü.

20 Kupası var, 3 kez yılın oyuncusu seçildi!

Futbolculuk döneminde İtalya’nın 3 büyüğü; Juventus, Inter ve Milan’da da forma giyen, 1 Dünya Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tam 20 kupa kazanan koleksiyoner isim, ülkesi İtalya’da 3 kez de yılın futbolcusu seçildi.

Juventus’ta başladı

Çok büyük bir futbolcuydu, aktif kariyerini noktaladıktan sonra teknik adamlığa adım attı. 2020’de Juve’nin U23’ünde hocalığa başlayan İtalyan futbol adamı ardından o yıl geçici olarak geçtiği Juventus’un başında tam 52 maçta yer aldı ve 2.15 puan ortalaması yakaladı.

33 maçta 1.33 puan ortalaması

İtalyan ekolü yaratmak isteyen ve kadrosunda 5 İtalyan futbolcu bulunduran Fatih Karagümrük sezon başında sürpriz bir şekilde Pirlo’yu takımın başına getirdi. Efsane isimlerden olan Pirlo, İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-Siyahlılar, tecrübeli futbol adamı yönetiminde 33 maça çıkarken 1.33 puan ortalaması tutturdu. Karagümrük şu anda 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

İzin verdiler

Haziran ayında Karagümrük’le sözleşmesi bitecek olan Pirlo’nun geleceği merak ediliyordu. 43 yaşındaki teknik adamın gelecek yıl İstanbul ekibinde olmayacağı iddia edildi. Çıkan haberlerde; Karagümrük’lü yetkililerin, Pirlo’ya yeni sezon öncesi görüşmeleri için izin verdiği kaydedildi.

Trabzonspor da istiyordu

Hatırlanacağı üzere önce Abdullah Avcı ardından da Orhan Ak’la yollarını ayıran Trabzonspor’un da gündemine genç çalıştırıcı gelmişti. Bir diğer vatandaşı Vincenzo Montella için de nabız yoklayan Bordo-Mavililer sonrasında sürpriz bir şekilde rotayı Hırvatistan’a kırmış ve Nenad Bjelica’yı takımın başına getirmişti.