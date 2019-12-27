Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B MÜSLÜMANLIĞI RENCİDE EDİCİ SÖZLER SÖYLEYİP BAŞÖRTÜLÜ İKİ GENÇ KIZA SALDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN KADIN, BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ. KENDİNİ 'BENİ BAŞKA BİRİNE BENZETİYORSUNUZ' DİYEREK SAVUNDU. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV “Karaköy Saldırganı” hakim karşısına çıktı!