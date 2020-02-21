Karaköy’deki o saldırıda karar çıktı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu katılmadı. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise duruşmada hazır bulundu. Müştekileri çok sayıda avukat temsil ederken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçi avukatları, dosyanın tamamlandığını belirterek sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz da tanık beyanlarıyla olayın ortada olduğunu ifade ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Semahat Yolcu, hakaret, tehdit, yaralama ve inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçlarından 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararla Semahat Yolcu 5 yıl denetime tabi tutulacak.