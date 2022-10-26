Karaman’a 28 milyona central park geliyor

MHP’li Karaman Belediyesi, şehir parkı için 9 milyon 910 bin liralık sözleşme imzaladı. Projeye biyolojik gölet eklenince maliyet 28 milyon 543 bin TL oldu.

Deniz AYHAN

Vatandaşlar açlık ve yoksullukla mücadele ederken TOKİ’nin yanı sıra belediyeler de park yapmak için milyonlar harcıyor. MHP‘li Karaman Belediyesi de Şeyh Şamil Mahallesi’nde yapacağı şehir parkı için 9 milyon 910 bin liralık sözleşme imzaladı. Ardından parkın 1. etabı için 5 milyon 598 bin 800 TL daha ödendi. Parka yapılacak biyolojik gölet için de 13 milyon 33 bin 509 lira harcanacak. Parkın toplam maliyeti 28,5 milyon lirayı geçti.

MHP’li belediye 38 bin metrekarelik alana inşa edilecek parkın şehrin yeni çekim merkezi olacağını belirtti. Parkta yürüyüş yolları, spor aklanı, amfi tiyatro, ahşap köprüler, kafeterya, bisiklet ve kaykay pisti ile çocuk oyun alanları, ada ve iskelesi olan suni bir gölet bulunacak.

79 MİLYON BORCU VAR

Park 10 bin metre kare yeşil alana, 8 bin metre kare yapay gölete, 6 bin metre kare büyüklüğünde göl içerisinde adaya, kafeteryaya, sosyal donatılara ve diğer etkinlik alanlarına sahip olacak ve dekoratif aydınlatmalar ile aydınlatılacak. Karaman Belediyesi’nin İller Bankası’na 79 milyon TL borcu var. MHP’li Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da “Çok ciddi bir borç yükünün altında olduğumuz halde Karaman halkını kandırmayız, israfa da son vereceğiz” demişti.