54.4 F
Los Angeles
11 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemKaraman’da DP-CHP krizi: Desteklemiyoruz

Karaman’da DP-CHP krizi: Desteklemiyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online


Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydilli, bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı da seçimlerde CHP milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Musa Beydilli, şunları söyledi:

DİK DURUŞUN KARŞILIĞI AZİMET OLDU

– Demokrat Parti, 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Millet İttifakı’ndaki kurucu 4 partiden birisidir. Fakat 1,5 yıl içerisinde Sayın Genel Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yanında dimdik durmuştur. Bu dik duruşun karşılığı bize azimet olmuştur.

– Bizim partimizin geçmişini ve kökünü görmezden gelerek operasyon çekilerek, tabela partisi olan, seçime girmeyen, seçimde halkın terazisinde tartılmayan partilere listeler yapılmış.

UZAKTAN YAKINDAN ALAKAMIZ YOK

– Bu listelere baktığımız zaman Demokrat Parti’ye 3, Deva Partisi’ne 25, Saadet Partisi’ne 24, Gelecek Partisi’ne 19 kontenjan verilmiş. Bize 3 tane verilmiş. Biz bunu kabul edemeyiz. Kurumsal kimliğimize, partimize hiçbir zaman hiçbir yerde laf söyletmeyiz ve onurunu ayaklar altına aldırmayız.

– Biz bununla ilgili altını çizerek söylüyorum, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla görüşerek Karaman’da CHP’nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceğiz. CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP’nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz. (DHA)

Gündem
Önceki haber
AKP’den Adalet Bakanlığı’nda seçim kampanyası
Sonraki haber
İstanbul’da ‘muadil ilaç’ veren eczacı saldırıya uğradı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,440BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,702TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States