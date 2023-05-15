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15 Mayıs 2023
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Karamollaoğlu: 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KAZANACAĞIZ İNŞALLAH”

Karamollaoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

* “Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah!

* 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah!

* Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız! Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız!”

Alaturka Online
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