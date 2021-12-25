Karamollaoğlu AKP’nin özelleştirdiği kurumları tek tek saydı! İktidarı topa tuttu!





Doların zirveye çıktığını, ardından birdenbire düştüğünü anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Faizler yerine göre iniyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. Ne yapacağımız belli değil. Yüksek binalar, otoyollar, tüneller, hızlı trenler bunlar hiçbir zaman tenkit edilecek yatırımlar değildir ama ne pahasına bunlar yapılıyor, onu bilmek mecburiyetindeyiz. Evet, şu anda asgari ücreti artırdılar. Yüzde 50 zam yaptılar, doğru. Enflasyon ne kadar? Enflasyon yüzde 60'ın üzerinde. Durum böyleyken yüzde 50 zam, o insanın yüzde 10 daha fakir olacağının işaretidir." BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join