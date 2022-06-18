Karamollaoğlu: ‘Artık beraber yürüyemeyiz’ dediler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bizdeki sistemde parlamento tümüyle devre dışı kaldı. Korktuğumuz başımıza geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ne istişare ediyor ne de kimseyi dinliyor. Yola çıkarken, 4 arkadaşıyla yola çıktı. Ne Bülent Arınç, ne Abdüllatif Şener hiçbiri yanında yok. Kendisini, tümüyle takip eden kadro da terk etti. Şu an Babacan ve Davutoğlu da boşuna yanından ayrılmadı. Yıllarca beraber çalıştılar. Ama bir noktaya geldi, ‘Artık beraber yürüyemeyiz’ dediler” şeklinde konuştu.

İzmir’de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra İzmir Platformu Başkanlar Kurulu Programı’na katıldı. Toplantıda konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

* “Siz eğer ülkenizdeki problemleri teşhis eder sonra da o problemlerin giderilmesi için politika oluşturursanız, problemleri çözememek diye bir şey olmaz. Bugün hala uçak imalatında belli noktalara gelsek bile 1930’lu yıllarda ‘ben yaparım’ demiş ve yapmış. Bu çok önemli bir iş.

* Siz insanımızın önünü açarsanız olur. Maalesef bizim önümüzü açacak bir yönetim zihniyetinden mahrumuz. Hangi mantıkla hareket ediyorlarsa etsinler. Tayyip Bey, üzülerek söylüyorum.

* Ekonomiyi bildiğini söylüyor ancak bilmiyor. Sanayiden hiç mi hiç anlamıyor. Bir şey belediye başkanlığından dolayı yer etmiş. O da beton, demir, kalıp, asfalt.”

“‘ARTIK BERABER YÜRÜYEMEYİZ’ DEDİLER”

Başkanlık sisteminde karşı oldukları konuya da değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Kimseyi dinlemeyen, tek başına karar veren, Meclis’e karşı sorumlu olmayan bir başkanlık sistemine karşıyız. Ama Cumhurbaşkanlığı sistemi daha hızlı karar verebilmek için meseleleri daha farklı yürütebilmek için ama Meclis tarafından da denetlenebilmek üzere inşa edilirse faydalı olur. Amerika’da bunun sistemi var. Meclis’te onlar da ayrı seçiliyor. Meclisler cumhurbaşkanını daima kontrol ediyor.

* Fransa’da daha farklı. Bu iki sistemde var. İkisi de olabilir. Biz ikisine de benzemiyoruz. Ne kuşa ne kargaya benziyoruz. Bizdeki sistemde parlamento tümüyle devre dışı kaldı. Korktuğumuz başımıza geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ne istişare ediyor ne de kimseyi dinliyor.

* Yola çıkarken, 4 arkadaşıyla yola çıktı. Ne Bülent Arınç, ne Abdüllatif Şener hiçbiri yanında yok. Kendisini, tümüyle takip eden kadro da terk etti. Şu an Babacan ve Davutoğlu da boşuna yanından ayrılmadı. Yıllarca beraber çalıştılar. Ama bir noktaya geldi, ‘Artık beraber yürüyemeyiz’ dediler.”

AKP’den çağrı olursa ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, “Tayyip Bey bizden ayrıldı. Biz aynı kökten geldik ama şu an müşterek hiçbir tarafımız yok. Hiçbir politikamız birbiriyle örtüşmüyor” dedi.

“HDP DİYE PARTİ VAR MI? VAR. YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE OYU VAR MI? VAR”

HDP’nin, 6’lı masanın gündemine gelip gelmediğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “HDP gündemimize hiç gelmez. HDP meselesi değil, hiç konuşmuyoruz. Şu anda gündemimizde yok ama HDP diye parti var mı? Var. Yüzde 10’un üzerinde oyu var mı? Var. Seçimlerde bunun etkisi olacak mı? Mutlaka etkisi olacak.

* Partilerin onunla ilgili, onlarla bir irtibatı olabilir. Ama bu 6’lı masanın bu meseleyle ilgilendiği manasına, 6’lı masanın ortağı olduğu manasına hiç gelmez. Hiçbir zaman olmadı. Bunu özellikle gündeme getirmek istiyorlar.

* HDP’nin oylarının özellikle seçmeninin aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar bizim vatandaşımız, beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz.

* HDP milletvekili Meclis’te var mı? Var. Her ilde var mı? Birçok ilde var. Biz bunları yok sayamayız. HDP, 6’lı masanın bir parçası değil.”

KEMERALTI ESNAFINI GEZDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ikindi namazını Hisarönü Camii’nde kıldı. Namaz sonrası, cami imamıyla beraber çay içti. Ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı gezen Karamollaoğlu’na halk ilgi gösterdi. Birçok kişi, Karamollaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi. Karamollaoğlu, esnafa hayırlı işler diledi.

Bir esnaf, Karamollaoğlu’na Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyince yanıt olarak, “Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne takdir edilirse zaman içinde göreceğiz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah en hayırlısına karar verilecek” diye konuştu.

Esnaf gezisinde ikram edilen Türk kahvesini de içen Karamollaoğlu, bir bebeği sevdi. Ayrıca yerel bir müzisyenin kendisi için çaldığı ‘Senede bir gün’ adlı şarkıyı da dinledi. (DHA)