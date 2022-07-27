Karamollaoğlu: Bölge ülkelerini oyuna gelmemeye davet ediyorum

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıyı kınayan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Provokasyon kokan bu saldırının faillerinin bir an evvel yakalanmasını temenni ediyorum. Coğrafyamızda kalıcı bir huzur ve barış ikliminin tesisi hayatî derecede önemlidir. Bölge ülkelerini oyuna gelmemeye davet ediyorum” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu sabah saatlerinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Karamollaoğlu, “Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı kınıyorum. Provokasyon kokan bu saldırının faillerinin bir an evvel yakalanmasını temenni ediyorum. Coğrafyamızda kalıcı bir huzur ve barış ikliminin tesisi hayatî derecede önemlidir. Bölge ülkelerini oyuna gelmemeye davet ediyorum” mesajı paylaştı.