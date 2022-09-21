Karamollaoğlu: Bu kadar vurdumduymazlık hiçbir iktidarda olmadı!

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Lastik gibi esnek bir ahlak anlayışları ve her an keskin bir U dönüşü yapmaya uygun siyaset anlayışları var! Bu kadar esneklik, bu kadar vurdumduymazlık hiçbir iktidarda olmadı… Bu durum nedeniyle, kendileri için olduğu kadar ülkemiz adına da büyük üzüntü ve hicap duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara ekonomi eleştirisinde bulundu. Sosyal medya paylaşımında Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye’nin sadece dış borç ödemesi için 182 milyar dolara ihtiyacı var.

*TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistiklerine göre ise, Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %143,7 artarak; 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

*Türkiye’nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borcu ve hızla büyüyen dış ticaret açığı önümüzdeki dönemde Türkiye’yi ciddi bir döviz darboğazına sokma riskini bünyesinde barındırmaktadır.

“İKTİDAR OLAN BİTENİ SEYREDİYOR”

*İktidar ise tüm olan biteni dışardan seyretmekte, müdahale diye ortaya koyduğu her eylem de durumu daha da kötüleştirmektedir. Türkiye’nin bu denli döviz ihtiyacı olduğunu gören uluslararası finans çevreleri ise Türkiye’ye olağanüstü yüksek faiz oranları dayatabilmektedir.

*Israrla faize karşı olduğunu söyleyen iktidar, kaynaklarımızı dış finans çevrelerine faiz olarak akıtmaktadır. Maalesef, kürsüde konuştukları ile kürsüye çıkmadan önce ve indikten sonra yaptıkları işler arasındaki tezatlığın her geçen gün arttığı bir iktidarla karşı karşıyayız!

“LASTİK GİBİ ESNEK BİR AHLAK ANLAYIŞLARI VAR”

*Üzülerek ve söylediğim cümlenin ağırlığını bilerek ifade ediyorum; lastik gibi esnek bir ahlak anlayışları ve her an keskin bir U dönüşü yapmaya uygun siyaset anlayışları var!

*Bu kadar esneklik, bu kadar vurdumduymazlık hiçbir iktidarda olmadı… Bu durum nedeniyle, kendileri için olduğu kadar ülkemiz adına da büyük üzüntü ve hicap duyuyorum.

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