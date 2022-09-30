Karamollaoğlu: Cumhur İttifakı Türk siyasetini kirletiyor, iftira, yalan, hakaret…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Erdoğan’ın da Cumhur İttifakı’nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

“SEN ZİLLETİN İÇİNDE ÇÜRÜMÜŞSÜN, YOK OLMUŞSUN”

Cumhur İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, “Sayın Erdoğan’ın da Cumhur İttifakı’nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar ama hakarete gelince, hazineleri çok geniş. Farkında değiller. Hakaret eden bir insan, aslında kendini tarif eder…’Zillet İttifaki’ diyorlar sen zilletin içinde çürümüşsün, yok olmuşsun. Bu yaklaşımı benimseyenler iflah olmaz” ifadelerini kullandı.

“14 MAYIS SEÇİM İÇİN MANTIKLI BİR TARİH”

Karamollaoğlu, seçim için tarih tahminini açıklayarak, “14 Mayıs mantıklı bir tarih gibi geliyor” dedi.

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