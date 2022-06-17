Karamollaoğlu: Eğitim camiamızın arzuladığı bir sistemi hayata geçirecek, çarpıklıkları gidereceğiz

Eğitim öğretim yılının son bulmasıyla öğrencileri ve velileri tebrik eden Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi. Karamollaoğlu, “Nitelikli politikalarımızla hem gençlerimizin hem de eğitim camiamızın arzuladığı bir sistemi hayata geçirecek, çarpıklıkları gidereceğiz. Yavrularımızın başarısı için gayret gösteren eğitimcilerimizin yarınlara ümitle bakacakları, hak ettikleri değerin tam manasıyla verildiği, ücret ve çalışma koşullarının düzeltildiği, ‘atanamayan ve işsiz öğretmen’ kavramının tarihe karıştığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eğitim öğretim yılının son bulması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sosyal medya paylaşımında bulunarak gençlere başarı diledi, karne alan öğrencileri tebrik etti, eğitimle ilgili mesajlar verdi.

“KOŞULLAR AĞIRLAŞTI” DİYEREK FEDAKARLIK YAPAN AİLELERİ DE TEBRİK ETTİ

Eğitim öğretim yılının sonlanmasıyla ilgili Karamollaoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız çalıştı, yoruldu, ter döktü ve karnelerini alarak bir eğitim yılını daha geride bıraktı. Hem öğrencilerimizi hem eğitimcilerimizi tebrik ediyor, keyifli ve verimli bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Ayrıca ve özellikle eğitim sisteminin bu denli keşmekeşleştiği ve ekonomik koşulların böylesine ağırlaştığı bir dönemde çok büyük fedâkarlıklara katlanarak, çocukları okusun diye her türlü zorluğa göğüs geren kıymetli velilerimizi de emek ve gayretleri için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Velilere seslenen Karamollaoğlu, “Ancak karnesi kötü de olsa her çocuğun değerli olduğunu aklımızdan hiç çıkarmadan onlara güvenelim, güvendiğimizi ve sevdiğimizi hissettirelim. Başkalarıyla kıyaslama hatasına düşmeyelim. Unutmayalım ki; fırsat eşitliğinin giderek azaldığı, eğitim kurumlarının giderek ticarileştiği, müfredat ve sınav sisteminin sürekli değiştiği günümüzde ne karne tek başına başarıyı gösterir ne de başarısızlığın faturası sadece gençlerimize kesilebilir” diye konuştu.

“ÇARPIKLIKLARI GİDERECEĞİZ”

Saadet Partisi’nin eğitim politikalarına değinerek açıklamalarına devam eden Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Saadet Partisi olarak, eğitimdeki yanlışları, yetersizlikleri ve eksiklikleri diğer tüm sahadaki problemlerimizin sebebi olarak görüyoruz. Nitelikli politikalarımızla hem gençlerimizin hem de eğitim camiamızın arzuladığı bir sistemi hayata geçirecek, çarpıklıkları gidereceğiz. Yavrularımızın başarısı için gayret gösteren eğitimcilerimizin yarınlara ümitle bakacakları, hak ettikleri değerin tam manasıyla verildiği, ücret ve çalışma koşullarınının düzeltildiği, “atanamayan ve işsiz öğretmen” kavramının tarihe karıştığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

“KARARLIYIZ”

* Her sene değişen eğitim sistemine rağmen mücadeleden hiç vazgeçmeyen gençlerimiz bizim için karnelerdeki notlar dahil, her şeyden çok daha değerlidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Kararlıyız, gençlerimiz için ve de gençlerimizle birlikte aydınlık yarınları inşa edeceğiz!

* Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız başta olmak üzere, tüm eğitim camiamızın ve velilerimizin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyor; üniversiteye ilk adımı atmak için hafta sonu YKS’ye girecek olan gençlerimize de başarılar diliyor, sevgilerimi sunuyorum.”