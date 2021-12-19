Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına sert ifadelerle cevap veren Karamollaoğlu adeta isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #temelkaramollaoğlu #receptayyiperdoğan #saadetpartisi #haber #siyaset #politika #gündem #canlıyayın #bursa #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Karamollaoğlu Erdoğan’ın açıklamalarına isyan etti! “Haram olsun!”