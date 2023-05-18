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18 Mayıs 2023
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Karamollaoğlu: Gün, sizin gününüzdür

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gençlere seslenen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Muhterem genç kardeşlerim; gün, sizin gününüzdür. Söz sizde ve zaman sizden yanadır.

*Dün nasıl umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluklara rağmen başarmışsak; bugün de yine başaracağız!

“19 MAYIS RUHUYLA…”

*19 Mayıs ruhuyla ve de gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır.

*Hiç ama hiç endişeniz olmasın; inanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız!

*Aziz milletimizin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun!

Alaturka Online
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