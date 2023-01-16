Karamollaoğlu: İki insanı katletmenin cezası bu olmamalıdır

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partili sandık müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyaş Aktaş’ın Malatya Pötürge’de katledilmesi davasında daha önce iki kez müebbet hapis cezası alan 5 kişi hakkında Yargıtay savcısının verilen kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp cezayı düşürmesi ve tekrar değerlendirmesini istemesi tepki çekmişti. Yarın Kırşehir Adliyesi’nde görülecek dava öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir açıklamada bulundu.

“KATLİAMIN ARDINDAN İŞLEYEN SÜREÇ VAHİMDİR!”

Karamollaoğlu, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Malatya-Pütürge’de partimizin sandık müşahitleri Hasan ve İlyas Aktaş kardeşlerimiz sandık başında katledilmiş, Ali Aktaş kardeşimiz de yaralanmış ve “siyaset ile cinayet” kelimelerinin yan yana gelişi hepimizi derinden sarsmıştı. Ne yazık ki, geride yetim çocukların, gözü yaşlı anaların ve eşlerin kaldığı katliamın ardından işleyen süreç ise çok daha vahimdir!” dedi.

ÖNCE MÜEBBET SONRA İNDİRİM

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle devam etti:

*Faillere önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ancak sonra “indirim”le müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir.

*Ancak bu “indirim” de yeterli görülmemiş olacak ki, çeşitli kılıflar uydurularak failler hakkında verilen karar bozulmuştur.

*Anlaşılan yine bir “indirim” yapılarak bu ceza düşürülecek ve ikinci bir “indirim” ile çok düşük bir cezaya hükmedilecektir. İki insanı sandık başında, herkesin gözü önünde katletmenin cezası bu olmamalıdır!

“LÜTUF GİBİ YAPILAN İNDİRİMLERLE ADALET YERİNİ NASIL BULACAK?”

*Adeta lütuf gibi yapılan bu “indirimler” sonunda adalet nasıl yerini bulacaktır?

*Katili ve maktulü, siyasi görüşüne göre değerlendirmeyi adaletle bağdaştırmak mümkün değildir!

“DAVAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

*Yarın Kırşehir’de görülecek bu davada avukatlarımızla ve teşkilat mensuplarımızla birlikte çok yakından takip edeceğiz.

*Adaletin tecelli etmesini ve siyasi hesapların hukukun önüne geçmemesini temenni ediyoruz.

*Ancak aksi bir durumda, Saadet Partisi olarak hukuki ve siyasi mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizin de herkes tarafından bilinmesini isterim.

*Katledilen kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

SAADET PARTİSİ KIRŞEHİR ADLİYESİ’NDE OLACAK

31 Mart 2019 seçim günü Malatya Pötürge’de sandık müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ın öldürülmesine ilişikin davanın seyrine yönelik, yarın Kırşehir Adliyesi önünde, vefat eden müşahitlerin kardeşleri ve Saadet Partisi’nin avukatları basın açıklamasında bulunacak.