Karamollaoğlu: İktidar ‘çoklu organ yetmezliği’ yaşıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülkenin iyi yönetilmediğini belirterek, “ÖSYM, sınavları hakkaniyetle yapamıyor. Merkez Bankası, paramızın değerini koruyamıyor. Maliye Bakanı, enflasyonu düşüremiyor. TÜİK, rakamları doğru açıklayamıyor. Cumhurbaşkanı, bu kötü gidişe dur diyemiyor. İktidar, tüm kurumlarıyla iflas etmiş bir halde ‘çoklu organ yetmezliği’ yaşıyor.” dedi.

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Karamollaoğlu: İktidar ‘çoklu organ yetmezliği’ yaşıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin içinde bulunduğu durumu özetledi.

Ülkenin iyi yönetilmediğine vurgu yapan Karamollaoğlu, “ÖSYM, sınavları hakkaniyetle yapamıyor. Merkez Bankası, paramızın değerini koruyamıyor. Maliye Bakanı, enflasyonu düşüremiyor. TÜİK, rakamları doğru açıklayamıyor. Cumhurbaşkanı, bu kötü gidişe dur diyemiyor. İktidar, tüm kurumlarıyla iflas etmiş bir halde ‘çoklu organ yetmezliği’ yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

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