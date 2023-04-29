Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bende etki bırakan özelliği…

Kayseri’deki mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sonra halka hitap eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’na güvendiğini söyleyerek, “Kendisiyle geçmişte birlikte mesai arkadaşlığı yapmış insanların bana söylediği iki husus var. Birincisi, dürüsttür. Yemez ve yedirtmez. Bu şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklerden birisi cumhurbaşkanı için söylüyorum. Herkes için geçerli. İkincisi, bir meşeyi üstlenirse onu başarıyla tamamlamak için bütün gücünü sarf eder. Bizim derdimiz, problemlerimiz çok. Biz bu problemlerin halli için önce cumhurbaşkanının tavrına bakarız. Bundan dolayıdır ki benim kendisine bir güvenim var.” dedi.

“HELALLEŞMEYE BİLE YANAŞMADI BUGÜNKÜ İKTİDAR”

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisinde en çok etki bırakan özelliğini ise şu sözlerle açıkladı:

“Ama bende en çok etki bırakan özellik, kendisinin siyasi hayata atıldıktan sonra bir noktada bir tavır sergiledi. Dedi ki, ‘Geçmişte birçok şeyler olmuştur. Biz de insanız. Hata yapmış olabiliriz. Gelin helalleşelim’ dedi. Bakın bu o kadar önemli bir tavır ki, helalleşmeye bile yanaşmadı bugünkü iktidar.”

“15 MAYIS’TAN SONRA YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE KURULACAK”

Kayserili vatandaşları Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmaya ve ona oy vermeye çağıran Karamollaoğlu, “Samimi olarak inanıyorum ki, eğer bu kadro iş başına gelirse 15 Mayıs’tan sonra Türkiye’nin çehresi gelişecek, yeni bir Türkiye kurulacak. Yaşanabilir bir Türkiye kurulacak. Her yerde adalet gözetilecek. Biz harama el uzatmayız, kimsenin malına göz dikmeyiz, hiçbir zaman yetim malı yemeyiz, israf yapmayız. Bir yerde bir kişiye görev verilecekse mutlaka ehlini ararız, işi ehline veririz.” dedi.

“ADALETİ BAZEN DİLLERİNE ALIYORLAR AMA NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR”

Karamollaoğlu, “21 sene geçti, adaleti bazen dillerine alıyorlar ama ne olduğunu bilmiyorlar maalesef. Biz Alllah nasip ederse 15 Mayıs’tan sonra sağlayacağız. Kimse haksızlığa uğrama endişesini taşımayacak.” diye konuştu.