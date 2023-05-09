Karamollaoğlu: Korku bu arkadaşların siyasetteki sonlarını getirecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya’da düzenlenen mitinge katıldı.

“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK, SİYASETTE SONLARINI GETİRECEK”

Sakarya’da Kılıçdaroğlu’ndan önce sahneye çıkan Karamollaoğlu,”Bizim derdimiz kavga etmek değil. İktidar yandaşları yeri geldiği zaman, işi çığrından çıkarıp bir kavga ortamı adeta zorluyorlar. Ama inşallah, korkunun ecele faydası yok. Bu korku bu arkadaşların siyasetteki sonlarını getirecek. Aslında bir bakıma onlar da memnun olacaklar. Bunaldılar çünkü. Bu işi nasıl bırakacaklarını bilemiyorlar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Siyasetteki ömürlerine bir nokta koyacaklar. Hepimiz inşallah kanaatlerimizi sandıkta ifade edeceğiz” dedi.

“SEÇİMİN BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE GEÇMESİNİ İSTİYORUZ”

Seçimin huzur içinde, barış içinde geçmesini arzu ettiklerini belirten Karamollaoğlu, “Demokrasilerde seçim en önemli konudur. Mutlaka huzurlu bir ortamda yapılması icap eder. İnsanlar bilerek, düşünerek kendileri ve kendi ülkelerinin geleceği için oy kullanırlar. Bunda kimsenin korkmaması icap eder. Ancak seçimlerde bir başka husus daha var. Siyasi partilerin adayları, temsilcileri, halkı yanıltmamalıdır. Yalandan, iftiradan, hakaretten uzak durmaları icap eder. Bugün farklı kanaatlere sahip olabiliriz. Yarın iktidar değiştiğinde, gerçekleri görür, gerçekleri kabul etmek mecburiyetinde kalırız. Ama bundan dolayı birbirimizle kavga etmemize ihtiyaç yok” diye konuştu.

“İNSANIMIZ HUZUR İÇİNDE DEĞİL”

“Ekonomi acil olduğu için söylüyorum, sadece ekonomide değil, şu anda insanımız huzur içinde değil” diyen Karamollaoğlu, “Neden? Başına bir sıkıntı geldiğinde, bir problemle karşılaştığında adalete güvenemiyor. Adalet mülkün temelidir. Bir ülkede adalet olmaz ise o ülkede yaşanamaz. Zulüm var demektir. Bizim inancımızın temelinde de bu yatar” ifadelerini kullandı.

“İSLAM DA HARAMA EL UZATMAMAK GELİR”

İktidarın din üzerinden siyaset yapmasına tepki gösteren Karamollaoğlu şunları söyledi;

“Müslümanlıktan bahsediyorlar. İslam yüce bir din. Peygamber efendimiz ne buyurmuş; ‘İslam güzel ahlaktır’ diyor. Güzel ahlakın başında da adalet gelir. Harama el uzatmamak gelir. Yolsuzluktan vazgeçmek, israfı terk etmek gerek gelir. Siz bunların hepsini yapacaksınız. Ondan sonra da alnı secdeye gelenlerle, şampanya patlatanlar arasında tercih yapıyormuşuz diye bir safsata ortaya atacaksınız. Yok arkadaş. Biz buna hiç bir zaman razı olmadık. Hiçbir zamanda olmayacağız. Biz adaletin müslümanlığın şiyarı olduğuna inanıyoruz. Hem yolsuzluk yap hemde alnım secdeye yap. Cenab-ı Hak en büyük cezaya sen müstehak olursun.”