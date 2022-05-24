Karamollaoğlu kritik zirve öncesi liderlerle görüşmelerini tamamladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret ederek, Liderler Zirvesi öncesi parti liderleriyle görüşmelerini tamamladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu ayın sonunda düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde parti liderleriyle görüşmelerini tamamladı.
Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in ardından son olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından paylaşımda bulunan Uysal, “Bugün Genel Merkezimizde bizleri ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.