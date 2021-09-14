Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk’ün son durumu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, corona virüsüne bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti.

Hakan KAYA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Şehir Hastanesi’nde corona virüsüne bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi nedeniyle tedavi gören Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret ederek doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Karamollaoğlu, ziyaretin ardından hastane dışında kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“OKSİJEN VERİLİYOR”

Karmollaoğlu, Asiltürk’ün sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda dinleniyor doktorlarımızın kontrolü altında. İstanbul’dan buraya gelmesi iyi olmuş. Sayın Sağlık Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Buradaki bütün personele de… Çok büyük ilgi gösteriyorlar. İnşallah bir kaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik bir bakım altında, kontrol altında, müşahede altında. Ümit ediyorum ki ben kısa zamanda, bir kaç gün içinde toparlanır. Biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel değişik haberleri veririz diye ümit ediyorum. Yoğun bakımda değil, VİP servisinde normal bakım altında. Oksijen veriliyor anladığım kadarıyla. Ben kendisini gördüğümde uyuyordu, dinleniyordu. İnşallah kısa zamanda daha iyi bir noktaya gelecek. Eşinin durumu iyi, kendisini toparlamış zaten.”

Corona virüsü aşısı olmadığı iddialarına ilişkin soruya ise Karamollaoğlu, “Onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Herkes kendine göre bir şeyi var. Aşı olanlar da var, olmayanlar da var. Onun için şu anda onunla ilgili bir şey söyleyemem. Bilahare inşallah kendisi sağlığına kavuştuğu zaman düşüncelerini aktarır sizlere.

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